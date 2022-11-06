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Шевченко: Робитимемо все, щоб відкрити нову організацію, яка підпише договір з МОК

Сьогодні 12:25 189 0
Шевченко: Робитимемо все, щоб відкрити нову організацію, яка підпише договір з МОК
#Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Російський керівник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов достатньо підневільна людина. 

Про це заявив боксерський функціонер Кирило Шевченко.

"Зараз відбувається Конгрес IBA в Дубаї, давайте дочекаємось 7 листопада. Дай бог, рота йому (Продивусу - прим.) закриють, подивимось. Ми для цього багато чого робимо, але не все розповідаємо. Говоритимемо, коли вже будуть результати.

Він робив, робить і продовжуватиме робити погані речі, потрібно просто вирвати жало цій осі, лише тоді він зупиниться. Його ж і прибрали звідси через те, що він вже стільки шкоди завдав українському боксу, що це просто жах.

Коли його прибирали, то голосували навіть більше не за мене, а проти нього. Він зрозумів, що тут вже нічого не може зробити, тому поїхав робити підлості на міжнародному рівні. Проросійський Умар Кремльов його сам призначив, його навіть не обирали.

Таких людей, як Продивус, треба просто знищувати. Зараз ми намагаємося вибудувати нову комунікацію з IBA, але через нього комунікація погана. Нову комунікацію ми будуємо з тієї позиції, що диктуємо свої умови, а вони нам ставлять свої ультиматуми.

Сьогодні весь світ з Україною, в тому числі в спорті, а IBA - ні. Зараз подивимось, як вони себе поведуть. Якщо буде нормальне ставлення та повага до України, ми не чіпатимемо їх. Якщо цього не буде, то й IBA не буде - ми робитимемо все, щоб відкрити нову організацію, яка підпише договір з МОК. Така організація вже є, якщо буде треба, ми все зробимо, щоб вона стала головною, а не IBA.

Сучасна IBA тримається лише через Газпром. Вони купили багато федерацій: Африку, Азію… Але багато провідних федерацій підтримають саме нас. Цими вихідними в них є шанс прийняти гідне рішення щодо України, подивимось. У разі чого, ми можемо знизити свій тиск на них, якщо ні - будемо збільшувати.

Кремльов - достатньо підневільна людина. Йому керівництво Росії сказало: "Роби так", - він робить. Він хоче повернути росіян та білорусів до змагань, – як це взагалі можливо? Тут лише "до побачення" і без жодних варіантів. Йому наказують - він виконує", - сказав Шевченко.

Підсумкова пресконференція IBA призначена на 7 листопада в Дубаї.

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