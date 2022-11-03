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Усик: Я навіть своїх опонентів б’ю з любов’ю та усмішкою

Сьогодні 15:53 248 0
Українець розповів про свій світогляд
Усик: Я навіть своїх опонентів б’ю з любов’ю та усмішкою
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик відчуває до суперників лише спортивну злість.

Про це розповів боксер на Web Summit 2022.

"У нас все виходить у житті, якщо ми боремося: бізнес, життя, спорт та інше. Якщо нам важко, але ми все одно переступаємо через це, йдемо до кінця з усмішкою, радістю. Я не нарікаю на життя і нікого не засуджую. Я намагаюся нікого не засуджувати за їхні дії. Я просто намагаюся жити так, як хочу, і так, як я бачу".

 Україна – наш дім, і залишати країну у важкі часи неприпустимо, - Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit 2022

"Багато людей скажуть: "Ти ж спортсмен, боксер. Ти жорсткий". Я навіть своїх опонентів б’ю з любов’ю та усмішкою. У мене немає хижої ненависті чи злості. В мене вона спортивна. Любіть одне одного, посміхайтеся. Слава Україні", - сказав Усик.

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