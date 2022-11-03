Усик: Я навіть своїх опонентів б’ю з любов’ю та усмішкою

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик відчуває до суперників лише спортивну злість.

Про це розповів боксер на Web Summit 2022.

"У нас все виходить у житті, якщо ми боремося: бізнес, життя, спорт та інше. Якщо нам важко, але ми все одно переступаємо через це, йдемо до кінця з усмішкою, радістю. Я не нарікаю на життя і нікого не засуджую. Я намагаюся нікого не засуджувати за їхні дії. Я просто намагаюся жити так, як хочу, і так, як я бачу".