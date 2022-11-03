Кроуфорд: Спенс каже, що наш поєдинок потрібно більше розкрутити

Володар титулу WBO Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) має намір провести бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у напівсередній вазі Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Мої наміри ті самі. Після наступного бою – Спенс. Ми два успішні боксери, але Еррол каже, що наш поєдинок потрібно більше розкрутити. Ну, нехай крутить, щоб я міг його винести, коли він зупиниться", - сказав Кроуфорд.