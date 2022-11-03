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Кроуфорд: Спенс каже, що наш поєдинок потрібно більше розкрутити

Сьогодні 14:25 246 0
Володар титулу WBO назвав бажаного суперника
Кроуфорд: Спенс каже, що наш поєдинок потрібно більше розкрутити
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Boxing News 24.

Володар титулу WBO Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) має намір провести бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у напівсередній вазі Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Мої наміри ті самі. Після наступного бою – Спенс. Ми два успішні боксери, але Еррол каже, що наш поєдинок потрібно більше розкрутити. Ну, нехай крутить, щоб я міг його винести, коли він зупиниться", - сказав Кроуфорд.

10 грудня Кроуфорд проведе бій проти росіянина Давида Аванесяна.

Нагадаємо, Спенс проведе бій з Турманом.

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