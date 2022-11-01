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Чісора: Я відправив Усика в нокдаун, але мені його не зарахували

Сьогодні 14:37 121 0
Чісора прокоментував бій з Усиком
Чісора: Я відправив Усика в нокдаун, але мені його не зарахували
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) повинний був виграти бій в Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чесно кажучи, я перемагав у бою з Усиком. Я виграв цей бій. Я відправив його в нокдаун, але мені його не зарахували. Це проблема. Я сподіваюся, що в бою 3 грудня будуть справедливі судді та рефері.

У цьому тренувальному таборі у мене багато чого відбувається. Я не хочу, щоб люди були упереджені. Я просто бажаю, щоб вони були неупередженими та справедливими. Я знаю, що не вийду, щоби лягти на ринг. І Ф’юрі не вийде, щоб зробити те саме. Загалом я хочу справедливості", - сказав Чісора.

Бій Чісори та Ф’юрі відбудеться 3 грудня в Лондоні.

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