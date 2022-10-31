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Берінчик оголосив про бій в андеркарді Ф’юрі - Чісора

Сьогодні 16:59 139 0
Українець проведе поєдинок на стадіоні Тоттенгем Готспур
Берінчик оголосив про бій в андеркарді Ф’юрі - Чісора
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) повернеться в ринг 3 грудня.

Про це українець повідомив у Інстаграмі.

"Мій поєдинок проти Менді за титул EBU European у легкій вазі відбудеться 3 грудня в андеркарді зустрічі Ф’юрі та Чісори в Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур. Підготовка триває", - написав Берінчик.

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Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk)

Берінчик востаннє бився у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО).

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