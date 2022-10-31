Ворд: Не бачив багато ознак віку Ломаченка, але треба поважати цю цифру

Василь Ломаченко та Девін Хейні відрізняються один від ного і в них IQ зовсім на різних рівнях.

Про це заявив колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Хейні відрізняється від Ортіса. Він робить зовсім інші речі, його IQ зовсім на іншому рівні, ноги його інші. Вони абсолютно різні бійці, але Хейні доведеться бути кращим, ніж він коли-небудь був, тому що він битися з кращим бійцем, з яким він зустрічався, якщо вони зроблять бій, а я вірю, що зроблять. Враховуючи вік і те, наскільки елітний Девін Хейні, йому, напевно, доведеться провести найкращий бій у кар’єрі, щоб перемогти.

Я не бачив багато ознак віку Ломаченка. Але треба поважати цю цифру.

Лома, враховуючи після чого він вийшов… ми про це детально говорили. З огляду на вік, простий - він просто особливий. І переможець знаходить спосіб перемогти. Це не завжди буде красиво, це не завжди буде добре і легко, як хотілося б, але я знайду спосіб це зробити. Це відрізняє чемпіонів від претендентів, чемпіонів від великих та великих за всю історію", - сказав Ворд.