Бредлі: Ломаченко виявив емпатію до Ортіса, не захотів нокаутувати - війна змінює тебе

Українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) не бажав нокаутувати Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

"Я турбувався ось про що у цьому бою. Чесно. У мене не було шансу побачити це, але я про це турбувався. Тому що якщо подивіться на крайній бій Ломаченка проти Коммі, я турбувався, що він покаже емпатію цьому юнакові, спаринг-партнеру. Я турбувався про це, бо війна, мабуть, змінила його. Війна, мабуть, змінила його. Хіба ви не згадували про це на початку нашого шоу?

Ми бачили це у минулому бою з Коммі. Як на мене, він показав емпатію Коммі. Я був не впевнений, чи захоче він його нокаутувати. Чесно. Тому що війна змінює тебе. Війна тебе змінює", - сказав Бредлі.