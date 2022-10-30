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Гірн: Бій Ф'юрі з Чісорою - це небажана трилогія

Сьогодні 21:10 148 0
Гірн: Бій Ф'юрі з Чісорою - це небажана трилогія
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не мав погоджуватися на третій бій проти Дерека Чісори (33-12, 23 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я бачив реакцію публіки, і вони розчаровані цим поєдинком. Факт у тому, що Тайсон Ф'юрі двічі переміг Чісору.

Тайсон Ф'юрі весь час мав намір вибрати легкий бій на 3 грудня, і ми думали, що це буде Мануель Чарр, але оскільки це було зустрінуто з такою зневагою в соціальних мережах, вони замість нього вибрали Дерека Чісору.

Причина, чому люди засмучені цим боєм, в тому, що це небажана трилогія", - сказав Гірн.

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