Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Ортис за границей

Украинец Василий Ломаченко, имеющий следующую статистику боев: 16-2-0, 11 КО, - встретится с американцем Джемейном Ортисом, у которого очень похожая статистика встреч: 16-0-1, - но у него только 8 побед с КО.

Бой в прямом эфире в Украине и за рубежом можно увидеть в разделе Спорт на сервисе Megogo на канале Мегого Гонг.

Сражаться боксеры будут в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но не на главной арене, а в Theater. Начало боя 30 октября рано утром – в 6:00 по киевскому времени. Не проспите!

Будьте внимательны! Трансляция будет открыта только для украинских IP-адресов и не будет доступна для пользователей, находящихся за границей, не в Украине.

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Ломаченко – Ортис. Факты