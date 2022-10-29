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Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Ортис за границей

Сьогодні 18:34 48 0
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Ортис за границей
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Украинец Василий Ломаченко, имеющий следующую статистику боев: 16-2-0, 11 КО, - встретится с американцем Джемейном Ортисом, у которого очень похожая статистика встреч: 16-0-1, - но у него только 8 побед с КО.

Бой в прямом эфире в Украине и за рубежом можно увидеть в разделе Спорт на сервисе Megogo на канале Мегого Гонг.

Сражаться боксеры будут в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но не на главной арене, а в Theater. Начало боя 30 октября рано утром – в 6:00 по киевскому времени. Не проспите!

Будьте внимательны! Трансляция будет открыта только для украинских IP-адресов и не будет доступна для пользователей, находящихся за границей, не в Украине.

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Ломаченко – Ортис. Факты

  • Украинец – фаворит противостояния по коэффициентам букмекеров: победа Ломаченко – 1,06, Ортиса – 8,00. Ничья – 26,0.

  • Предыдущий поединок Ломаченко состоялся почти год назад – 14 декабря 2021 года. Тогда украинец победил Ричарда Комми единодушным решением судей.

  • Ортис свое предварительное сражение провел 22 мая этого года и выиграл единогласным решением судей у ​​своего земляка Герринга.

  • 26-летний американец никогда еще не проводил 12-раундового боя.

  • Василий Ломаченко - бывший чемпион мира в трех весовых категориях (полулегкая, вторая полулегкая, легкая), с 2019 по 2020 годы владел тремя поясами (WBO, WBA, WBC) в легком весе.

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