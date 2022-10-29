Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Ортис за границей

Украинец Василий Ломаченко, имеющий следующую статистику боев: 16-2-0, 11 КО, - встретится с американцем Джемейном Ортисом, у которого очень похожая статистика встреч: 16-0-1, - но у него только 8 побед с КО.
Бой в прямом эфире в Украине и за рубежом можно увидеть в разделе Спорт на сервисе Megogo на канале Мегого Гонг.
Сражаться боксеры будут в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но не на главной арене, а в Theater. Начало боя 30 октября рано утром – в 6:00 по киевскому времени. Не проспите!
Будьте внимательны! Трансляция будет открыта только для украинских IP-адресов и не будет доступна для пользователей, находящихся за границей, не в Украине.
Если вы находитесь не в Украине, это проблема, но не столь большая, как вам кажется на первый взгляд. В этой статье вы найдете максимально полную инструкцию Как посмотреть бой Ломаченко – Ортис на Мегого зарубежом.
Если вы технически подкованы и хорошо разбираетесь в технологиях, то вам хватит нашей краткой инструкции и хорошего, качественного и проверенного VPN, который мы можем посоветовать.
Как увидеть бой Ломаченко, если вы не в Украине:
-
Перейдите по ссылке на сервис Surfshark, у которого есть собственные серверы в Украине.
-
Оплатите, инсталлируйте приложение и авторизуйтесь.
-
Подключитесь к украинским серверам, и вы сможете смотреть трансляцию бо я Ломы на Megogo бесплатно.
Ломаченко – Ортис. Факты
-
Украинец – фаворит противостояния по коэффициентам букмекеров: победа Ломаченко – 1,06, Ортиса – 8,00. Ничья – 26,0.
-
Предыдущий поединок Ломаченко состоялся почти год назад – 14 декабря 2021 года. Тогда украинец победил Ричарда Комми единодушным решением судей.
-
Ортис свое предварительное сражение провел 22 мая этого года и выиграл единогласным решением судей у своего земляка Герринга.
-
26-летний американец никогда еще не проводил 12-раундового боя.
-
Василий Ломаченко - бывший чемпион мира в трех весовых категориях (полулегкая, вторая полулегкая, легкая), с 2019 по 2020 годы владел тремя поясами (WBO, WBA, WBC) в легком весе.