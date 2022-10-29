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25-річний британський боксер загинув під час снорклінгу

Сьогодні 15:24 128 0
Попередньо поліція не вважає смерть підозрілою
25-річний британський боксер загинув під час снорклінгу

Джерело - Чемпіон.

Британський проспект Кем Шоу (4-0) загинув у віці 25 років.

Про це повідомляє BOXRAW.

Він потонув під час снорклінгу (вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами - прим.) в Австралії.

Зазначається, що попередньо поліція не вважає смерть підозрілою.

Шоу став професіоналом у 2019 році.

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