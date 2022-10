25-річний британський боксер загинув під час снорклінгу

Британський проспект Кем Шоу (4-0) загинув у віці 25 років.

Про це повідомляє BOXRAW.

Він потонув під час снорклінгу (вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами - прим.) в Австралії.

Зазначається, що попередньо поліція не вважає смерть підозрілою.

Шоу став професіоналом у 2019 році.

Unbeaten British prospect, Cam Shaw, has sadly passed away at the age of 25 following a tragic snorkeling accident in Australia. RIP champ 🙏 pic.twitter.com/V12sfDbLdK