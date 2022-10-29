Переможець отримає 100 000 доларів США та титул чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Український кікбоксер Сергій Адамчук візьме участь у шоу The Challenger Battleground.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я радий оголосити про свою участь у новому сезоні номінованого на премію Еммі шоу The Challenger Battleground. Я з великою гордістю та честю представляю свою країну та хоробрий народ України у всіх країнах світу. Тепер це турнір з тайського боксу в Малайзії", - зазначив Адамчук.

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The Challenger Battleground - це реаліті-шоу, номіноване на міжнародну премію Еммі за найкращий розважальне шоу без сценарію. У ньому беруть участь 16 бійців початківців з усього світу, які змагаються в серії поєдинків.

Кожен матч складається з п'яти раундів, кожен поєдинок триває від п'яти до 15 хвилин.

Переможець отримає 100 000 доларів США та титул чемпіона.