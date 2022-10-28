Лопес: Прийду за всіма поясами першого напівсереднього дивізіону у 2023 році

Джерело - tribuna.com.
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) готовий до бою проти боксера першої напівсередньої ваги Хосе Педраси (29-4-1, 14 KO).
Про це розповів сам американський боєць.
"Нас всіх чекає великий вечір боксу в Madison Square Garden. Я народжений для цього етапу.
Як тільки я поб'ю Хосе Педрасу, на очах у вболівальників у моєму рідному місті, я прийду за всіма поясами у першому напівсередньому дивізіоні у 2023 році.
Мій план набирає чинності. У мене є місія знову стати абсолютним чемпіоном світу", – сказав Лопес.
Бій відбудеться 10 грудня.
У першій напівсередній вазі титулами The Ring і WBO володіє Джош Тейлор, чемпіоном за версією WBA є Альберто Пуельйо. Титули WBC і IBF – вакантні.