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Лопес: Прийду за всіма поясами першого напівсереднього дивізіону у 2023 році

Сьогодні 15:55 146 0
Теофімо Лопес прокоментував свої плани у першому напівсередньому дивізіоні
Лопес: Прийду за всіма поясами першого напівсереднього дивізіону у 2023 році
#Теофімо Лопес, #Хосе Педраса

Джерело - tribuna.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) готовий до бою проти боксера першої напівсередньої ваги Хосе Педраси (29-4-1, 14 KO).

Про це розповів сам американський боєць.

"Нас всіх чекає великий вечір боксу в Madison Square Garden. Я народжений для цього етапу.

Як тільки я поб'ю Хосе Педрасу, на очах у вболівальників у моєму рідному місті, я прийду за всіма поясами у першому напівсередньому дивізіоні у 2023 році.

Мій план набирає чинності. У мене є місія знову стати абсолютним чемпіоном світу", – сказав Лопес.

Бій відбудеться 10 грудня.

У першій напівсередній вазі титулами The Ring і WBO володіє Джош Тейлор, чемпіоном за версією WBA є Альберто Пуельйо. Титули WBC і IBF – вакантні.

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