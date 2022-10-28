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Ломаченко пояснив бій з Ортісом

Сьогодні 14:13 180 0
Ломаченко прокоментував бій проти Ортіса
Ломаченко пояснив бій з Ортісом
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) вирішив битися проти Джемейна Ортіса через відсутність у нього поразок на рингу.

Про це розповів сам боксер.

"У мене не було багато варіантів, тому що в мене був великий простій у кар'єрі зі зрозумілих причин. Я не міг битися одразу проти топового суперника, адже це не має сенсу.

Мені запропонували 2 потенційних претендентів, і я обрав Ортіса, тому що у нього немає поразок", - зізнався Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 29 жовтня.

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