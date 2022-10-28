Ломаченко пояснив бій з Ортісом

Джерело - Чемпіон.
Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) вирішив битися проти Джемейна Ортіса через відсутність у нього поразок на рингу.
Про це розповів сам боксер.
"У мене не було багато варіантів, тому що в мене був великий простій у кар'єрі зі зрозумілих причин. Я не міг битися одразу проти топового суперника, адже це не має сенсу.
Мені запропонували 2 потенційних претендентів, і я обрав Ортіса, тому що у нього немає поразок", - зізнався Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів.
Бій відбудеться 29 жовтня.