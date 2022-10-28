Ортіс: Ломаченко був одним із моїх улюблених боксерів

Джемейн Ортіс завжди думав, що одного дня проведе бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу.

Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками.

Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою.

Це буде дещо особливе", - сказав Ортіс.