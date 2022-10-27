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Ломаченко: Якби покинув країну, я б не зміг спати та жити далі

Вчора 22:54 151 0
Ломаченко: Якби покинув країну, я б не зміг спати та жити далі
#Василь Ломаченко

Джерело - ESPN.

Український легковаговик Василь Ломаченко раніше бачив війну лише по телевізору.

Про це заявив сам боксер.

"Раніше я бачив війну тільки по телевізору. Я поняття не мав: будівлі руйнуються, міста стираються з карти, люди гинуть.

Я не міг сприймати це особисто, бо зі мною такого не траплялося. Це сталося в іншому місці з кимось іншим.

Влучання ракети за близько 800 метрів від місця перебування? Я запам’ятаю цей момент назавжди, тому що там була вся моя родина. Я маю на увазі не тільки моїх батьків і дітей, а всю мою родину.

Покинути країну? Як я міг це зробити? Я б не міг спати вночі. Я б не зміг жити далі, якби я це зробив, якби я втік.

Ворог увірвався в нашу країну. Вбивають мирних жителів. Гинуть жінки й діти. Будь-який чоловік на моєму місці, будь-який справжній чоловік залишився б, щоб захистити свій дім", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів.

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