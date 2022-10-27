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Ломаченко: Я не був ні на передовій, ні на полі бою

Сьогодні 22:09 217 0
Ломаченко: Я не був ні на передовій, ні на полі бою
#Василь Ломаченко

Джерело - ESPN.

Український легковаговик Василь Ломаченко після вторгнення РФ на територію України мав страх і розгубленість.

Про це заявив сам боксер.

"Страх і розгубленість. Я намагався зрозуміти, що відбувається і що буде.

Я не був ні на передовій, ні на полі бою. Я не брав участі у боях. Перші дні пролетіли швидко, тому що все змінювалось дуже швидко.

Нашій групі було доручено патрулювати місто після комендантської години. Комендантська година почалася о 22:00. Це був час, коли ми почали охороняти вулиці. Щоб помічати людей чи автомобіль, яких не повинно бути. Треба бути пильним, як під час бою", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів.

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