Усик - про можливий бій з Джойсом: Я хочу битися за титули

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не має наміру битися з Джо Джойсом (15-0, 14 КО).

Про це українець розповів SecondsOut.

Oleksandr Usyk asked about a potential fight with Joe Joyce: "No I don't want to fight with him, he's like a tank! Did you watch him fight? Jokes aside, I wanna fight for belts." [@SecondsOutLive]