Фінкель: Гірн знає, як зв’язатися зі мною та Вайлдером

Колишній чемпіон світу Деонтея Вайлдер (43-2-1, 42 КО) може провести бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це заявив менеджер колишнього чемпіона світу Вайлдера Шеллі Фінкель.

"Декілька місяців тому Едді Гірн надіслав нам листа, і ми сказали, що найважливіше – це тренування Деонтея і бій з Геленіусом.

Тепер, коли він це зробив (переміг Геленіуса - прим.), ми побачимо, чи прийде Едді з вантажівкою грошей і контрактом, про які він говорив.

Ми тут. Він знає, як з нами зв’язатися, тож побачимо. Подивимося, чи змінив (нокаут Геленіуса) його думку", - сказав Фінкель.