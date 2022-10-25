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Фінкель: Гірн знає, як зв’язатися зі мною та Вайлдером

Сьогодні 16:43 161 0
Фінкель: Гірн знає, як зв’язатися зі мною та Вайлдером
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу Деонтея Вайлдер (43-2-1, 42 КО) може провести бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це заявив менеджер колишнього чемпіона світу Вайлдера Шеллі Фінкель.

"Декілька місяців тому Едді Гірн надіслав нам листа, і ми сказали, що найважливіше – це тренування Деонтея і бій з Геленіусом.

Тепер, коли він це зробив (переміг Геленіуса - прим.), ми побачимо, чи прийде Едді з вантажівкою грошей і контрактом, про які він говорив.

Ми тут. Він знає, як з нами зв’язатися, тож побачимо. Подивимося, чи змінив (нокаут Геленіуса) його думку", - сказав Фінкель.

Раніше Гірн говорив, що бій Вайлдер - Джошуа не пройде у січні чи лютому наступного року.

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