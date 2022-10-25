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Промоутер назвав наступного суперника Джошуа

Сьогодні 15:45 159 0
Пріоритетною кандидатурою в якості суперник для ексчемпіона команда британського боксера розглядає його співвітчизника Ділліана Вайта.
Промоутер назвав наступного суперника Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) наступний бій може провести проти Ділліана Вайта (28-3, 19 KO).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Бій буде, можливо, у січні або лютому. Це те, на що ми розраховуємо. Щодо суперника, то ми обговорювали це питання цими днями. Ентоні хоче битися з Ділліаном Вайтом.

Ділліан у наступному бою зустрінеться з Франкліном, який є дуже непростим опонентом. Спочатку треба побачити, чим закінчиться цей поєдинок. Думаю, що Вайт є пріоритетом для Джошуа", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, що боксери вже зустрічалися в ринзі в грудні 2015 року. Тоді Джошуа здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді, а для Вайта та поразка стала першою в професійній кар'єрі.

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