Промоутер назвав наступного суперника Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) наступний бій може провести проти Ділліана Вайта (28-3, 19 KO).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Бій буде, можливо, у січні або лютому. Це те, на що ми розраховуємо. Щодо суперника, то ми обговорювали це питання цими днями. Ентоні хоче битися з Ділліаном Вайтом.

Ділліан у наступному бою зустрінеться з Франкліном, який є дуже непростим опонентом. Спочатку треба побачити, чим закінчиться цей поєдинок. Думаю, що Вайт є пріоритетом для Джошуа", - відзначив Гірн.