Батько Руїса назвав потенційних суперників Енді

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) може побитися з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) або Френком Санчесом (20-0, 13 КО).

Про це розповів батько боксера Андрес Руїс

"Ще немає нічого офіційного. Маємо час до грудня, щоб вирішити, з ким Енді битиметься. Але ми хочемо Вайлдера.

Думаю, Деонтей хоче бій з Усиком або Джошуа. Сказав, що Енді йому не цікавий. Але сподіваємося, що поєдинок відбудеться, тому що вони збираються зробити його обов’язковим.

Залишився ще один бій за контрактом з PBC, вони не сказали мені, з ким ми будемо битися. Наступним суперником може бути Френк Санчес. Але побачимо, кого вони захочуть поставити", - сказав Руїс-старший.