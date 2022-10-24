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Батько Руїса назвав потенційних суперників Енді

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Андрес Руїс розповів про бажання провести бій сина з Деонтеєм Вайлдером Батько Руїса назвав потенційних суперників сина
Батько Руїса назвав потенційних суперників Енді
#Санчес, #Санчес Флорес, #Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) може побитися з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) або Френком Санчесом (20-0, 13 КО).

Про це розповів батько боксера Андрес Руїс

 "Ще немає нічого офіційного. Маємо час до грудня, щоб вирішити, з ким Енді битиметься. Але ми хочемо Вайлдера.

Думаю, Деонтей хоче бій з Усиком або Джошуа. Сказав, що Енді йому не цікавий. Але сподіваємося, що поєдинок відбудеться, тому що вони збираються зробити його обов’язковим.

Залишився ще один бій за контрактом з PBC, вони не сказали мені, з ким ми будемо битися. Наступним суперником може бути Френк Санчес. Але побачимо, кого вони захочуть поставити", - сказав Руїс-старший.

Нагадаємо, Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами.

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