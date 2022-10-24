Головне
Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ
Вчора 14:51 653
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 16:44 10210 4
Кривбас переграв Інгулець у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:33 161
ЗСУ отримали засоби зв’язку і розвідки за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 15:33 120
Козловський: У нашому футболі утворилася організована злочинна група, яка називається УАФ
Сьогодні 15:00 376
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:15 472
Караваєв не влучив у порожні ворота в матчі Динамо - Ворскла - ВІДЕО
Сьогодні 12:06 3114 1
Селтік - Шахтар - онлайн-трансляція
Сьогодні 10:45 584
Шахтар закликав віддати місце Ірана на ЧС-2022 - Україні
Сьогодні 09:40 632 1
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції
Сьогодні 08:44 249666
Прямі трансляції

Воррен: Джойс і Дюбуа нокаутують Джошуа

Сьогодні 17:40 93 0
Френк Воррен поділився планами своїх клієнтів надважковаговиків Даніеля Дюбуа і Джо Джойса.
Воррен: Джойс і Дюбуа нокаутують Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Дюбуа, #Джо Джойс, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) не зможе перемогти Даніеля Дюбуа (18-1, 17 КО) чи Джо Джойса (15-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Зараз я можу почати кидати Даніеля та Джо на Джошуа. Йому доведеться побитися з одним із них, інакше йому буде дуже складно отримати будь-який бій.

Зараз він не може сказати: "Навіщо мені це?" Я скажу вам навіщо, тільки в такому разі він зможе поборотися за чемпіонський титул і стати обов’язковим претендентом.

Джошуа може побити будь-хто. Я б сміливо поставив будь-кого зі своїх хлопців. Джо Джойс нокаутує його, Дюбуа зробить те саме", - сказав Воррен.

Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 4889
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10210 4
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції 249666
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 7193
Караваєв не влучив у порожні ворота в матчі Динамо - Ворскла - ВІДЕО Караваєв не влучив у порожні ворота в матчі Динамо - Ворскла - ВІДЕО 3114 1
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога 3284
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56626 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31732 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99456
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10682
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 214075
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93414 1