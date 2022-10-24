Воррен: Джойс і Дюбуа нокаутують Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) не зможе перемогти Даніеля Дюбуа (18-1, 17 КО) чи Джо Джойса (15-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Зараз я можу почати кидати Даніеля та Джо на Джошуа. Йому доведеться побитися з одним із них, інакше йому буде дуже складно отримати будь-який бій.

Зараз він не може сказати: "Навіщо мені це?" Я скажу вам навіщо, тільки в такому разі він зможе поборотися за чемпіонський титул і стати обов’язковим претендентом.

Джошуа може побити будь-хто. Я б сміливо поставив будь-кого зі своїх хлопців. Джо Джойс нокаутує його, Дюбуа зробить те саме", - сказав Воррен.