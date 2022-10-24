Бій між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем поясу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23) ДО) не відбувся з вини британського боксера.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ф'юрі довго не бився. Я маю на увазі, що він був поза рингом, не поспішав, відпочивав, проводив час із сім'єю. І він не скористався першим шансом рік тому, а тепер каже: Я пропонував йому бій. Він ніколи не пропонував битися. Пропозиція надійшла із Саудівської Аравії, і ми на неї погодилися.

Ф'юрі запропонували бій за звання абсолютного чемпіона. Ділліан Вайт був готовий відійти убік, Ентоні Джошуа був готовий відійти убік. Все було зроблено, щоб влаштувати бій у лютому. Я не можу сказати, що він наляканий. Але я чув плітки, що йому радили не виходити на бій так рано, залишатися активним і готуватися до Усика.

Олександр – людина із навичками. Він має міць, але це не головна його перевага. Боксерський інтелект, швидкість, навички – ось що найголовніше", – сказав Красюк.