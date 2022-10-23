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За день продано 50 тисяч квитків на бій Ф'юрі - Чісора

Сьогодні 22:55 255 0
На кону буде титул WBC суперважкої ваги
За день продано 50 тисяч квитків на бій Ф'юрі - Чісора
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - sport.ua.

Незважаючи на критику на адресу Тайсона Ф'юрі за вибір Дерека Чісори своїм наступним суперником, фанати готові платити гроші за бій двох британців.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

За день після початку продажу було реалізовано 50 тисяч квитків з доступних 63 тисяч. Поєдинок пройде 3 грудня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

На кону буде титул WBC суперважкої ваги, яким володіє Ф'юрі. Раніше в кар'єрі Тайсон двічі перемагав Чісору.

В андеркарді цього поєдинку свій бій проведе українець Денис Берінчик.

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