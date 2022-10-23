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Арум: Якщо хтось і має хороші шанси проти Ф’юрі, то це Усик

Сьогодні 23:25 133 0
Арум: Якщо хтось і має хороші шанси проти Ф’юрі, то це Усик
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Sky Sports.

Керівник Top Rank Боб Арум планує поговорити з чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) щодо бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Я вважаю Олександра Усика дуже добрим другом, тому що він найкращий друг Василя Ломаченка.

Вони дуже близькі, виступали на тих самих Олімпійських іграх, у них спільний менеджер Егіс Клімас, який є нашим дуже хорошим другом.

Так співпало, що ми організовуємо наступний бій Ломаченка - 29 жовтня на арені Madison Square Garden.

Егіс та Усик будуть там. Ми влаштуємо з ними вечерю, ймовірно, у четвер перед боєм.

У нас з ними відбудеться дуже довга розмова щодо їхніх планів і коли вони зацікавлені влаштувати бій із Ф'юрі.

З попередніх розмов з ними обома я знаю, що вони хочуть бою проти Тайсона Ф'юрі.

Якщо хтось і має хороші шанси проти Ф’юрі, то це Олександр Усик", - сказав Арум.

Раніше Усик заявив, що розбереться з Ф’юрі, а потім буде Вайлдер.

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