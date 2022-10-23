Арум: Якщо хтось і має хороші шанси проти Ф’юрі, то це Усик

Керівник Top Rank Боб Арум планує поговорити з чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) щодо бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Я вважаю Олександра Усика дуже добрим другом, тому що він найкращий друг Василя Ломаченка.

Вони дуже близькі, виступали на тих самих Олімпійських іграх, у них спільний менеджер Егіс Клімас, який є нашим дуже хорошим другом.

Так співпало, що ми організовуємо наступний бій Ломаченка - 29 жовтня на арені Madison Square Garden.

Егіс та Усик будуть там. Ми влаштуємо з ними вечерю, ймовірно, у четвер перед боєм.

У нас з ними відбудеться дуже довга розмова щодо їхніх планів і коли вони зацікавлені влаштувати бій із Ф'юрі.

З попередніх розмов з ними обома я знаю, що вони хочуть бою проти Тайсона Ф'юрі.

Якщо хтось і має хороші шанси проти Ф’юрі, то це Олександр Усик", - сказав Арум.