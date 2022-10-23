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Арум: Чісора, який двічі бився з Ф’юрі - це вже не той боєць

Сьогодні 22:25 191 0
Арум: Чісора, який двічі бився з Ф’юрі - це вже не той боєць
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Boxing News 24/7.

Поєдинок між Дереком Чісорою (33-12, 23 КО) та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) захоплює уяву багатьох.

Про це заявив очільник Top Rank Боб Арум.

"Побачимо, що станеться. Усик двічі досить легко переміг Джошуа, але у нього виникли проблеми, коли він бився з Чісорою.

Отже, я думаю, що Дерек добрий суперник. Це бій справді захоплює уяву багатьох.

Ви маєте право критикувати. Фанати завжди мають на це право, але також вони мають поглянути на ситуацію загалом та зрозуміти, що відбувається.

Деякі бійці на певному етапі своєї кар'єри були не такі вже й хороші, але пізніше стали набагато кращими.

Чісора, який двічі бився з Тайсоном - це вже не той боєць. Він зараз зовсім інший", - сказав Арум.

Раніше Усик заявив, що розбереться з Ф’юрі, а потім буде Вайлдер.

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