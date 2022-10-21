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Ф’юрі: Бою з Джошуа ніколи не буде

Сьогодні 21:54 134 0
Ф'юрі розповів про можливий бій з Джошуа
Ф’юрі: Бою з Джошуа ніколи не буде
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не планує битися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це він повідомив напередодні бою з Чісорою.

"У Джошуа немає поясів. У нього немає нічого, що мені потрібно. Між нами ніколи не буде бою. Крапка.  Занадто багато метушні. Я не збираюся повторювати це знову. Вести з ними переговори надто складно. Я вважаю, що він був зацікавлений у бою у перший тиждень переговорів, потім він усвідомив складне завдання, і його люди відмовили від цього поєдинку".

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"Якби не це, він би зараз був тут і бився замість Дерека. Але його немає, і все. Більше немає боїв, які могли б переважити Тайсона Ф'юрі. Немає жодного. Я збираюся сказати те, що я сказав Едді Хірну в Арлінгтоні: "Різниця між мною і вашим чоловіком полягає в тому, що ваш - бізнесмен, а я - спартанець", - сказав Ф’юрі.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

Нагадаємо, Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.

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