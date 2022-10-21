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Ф’юрі: Я невисоко оцінюю Усика

Сьогодні 20:10 139 0
Британець розповів про можливий бій з Усиком
Ф’юрі: Я невисоко оцінюю Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не високо оцінює володаря титулів WBA, WBO, IBA та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це він розповів напередодні бою з Чісорою.

"Я невисоко оцінюю Усика. Люди продовжують говорити мені про нього, але чому Усик нічого не зміг вдіяти з Чісорою? Я його розмажу. Як він зможе щось зробити? Ніяк", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі може купити футбольний клуб.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

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