Британець розповів про можливий бій з Усиком

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не високо оцінює володаря титулів WBA, WBO, IBA та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це він розповів напередодні бою з Чісорою.

"Я невисоко оцінюю Усика. Люди продовжують говорити мені про нього, але чому Усик нічого не зміг вдіяти з Чісорою? Я його розмажу. Як він зможе щось зробити? Ніяк", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі може купити футбольний клуб.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.