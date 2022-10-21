Воррен: Ф'юрі має провести наступного року бій з Усиком

Менеджер розповів про організацію бою Ф'юрі - Чісора

Джерело - talkSPORT.

Наступного року чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі має провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів менеджер Френк Воррен.

"Дуже радий влаштувати Ф'юрі захист титулу чемпіона світу на очах британських фанатів у Лондоні. Дерек теж улюбленець британських фанатів, знову знайшов себе останніми роками, і Тайсон давно виявляв бажання побитися з ним втретє".

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"Тайсону не можна оступитися в цьому бою, тому що в новому році він має провести широко розрекламований бій з Олександром Усиком, який ми з нетерпінням чекаємо", - сказав Уоррен.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.