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Красюк: Бій Усика з Вайлдером неможливий

Сьогодні 13:13 41 0
Олександр Красюк прокоментував плани Олександра Усика
Красюк: Бій Усика з Вайлдером неможливий
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером наразі неможливий.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Мені подобається цей бій. Як фанат боксу я б із задоволенням подивився цей поєдинок, але річ у тому, що відколи Усик перейшов у професіонали, наша мета полягала в тому, щоб зібрати всі пояси.

Ми зробили це в першій важкій вазі, а тепер ми на шляху до цього у суперважкому дивізіоні", - сказав Красюк.

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