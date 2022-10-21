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Дюбуа проведе бій в андеркарді Ф’юрі - Чісора

Сьогодні 07:09 318 0
Дюбуа проведе бій в андеркарді Ф’юрі - Чісора
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBA World у суперважкій вазі Даніел Дюбуа (18-1, 17 КО) проведе дебютний захист титулу 3 грудня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Дюбуа битиметься проти володаря пояса WBA Inter-Continental Кевіна Лерени (28-1, 14 КО). Поєдинок пройде в Лондоні в андеркарді Ф’юрі - Чісора.

Дюбуа здобув пояс, коли у червні нокаутував Тревора Браяна.

Лерена раніше виступав у важкій вазі, але останні три поєдинки провів у надважкій. У вересні він рішенням суддів переміг Маріуша Ваха.

Повноцінний чемпіон WBA у надважкій вазі - Олександр Усик.

Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

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