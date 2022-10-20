Воррен: Ф’юрі не можна оступитися в поєдинку з Чісорою

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі має перемогти Дерека Чісору, оскільки в новому році йому належить провести широко розрекламований бій з Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер Тайсона Френк Воррен.

"Я дуже радий влаштувати Тайсону Ф’юрі захист титулу чемпіона світу на очах у британських фанатів у Лондоні. Тайсон однозначно підкорив Америку своєю трилогією з Деонтеєм Вайлдером. У всьому світі також спостерігається величезний попит на проведення його боїв.

Тайсон хотів ще раз побитися у рідній країні цього року після особливого вечора на стадіоні "Вемблі" у квітні. Це привело нас на чудовий стадіон Тоттенгем заради бою проти старого супротивника в особі Дерека Чісори.

Великий улюбленець британських фанатів Дерек знову знайшов себе в останні роки, і Тайсон давно виявляв бажання побитися з ним втретє.

Тайсону не можна оступитися в цьому поєдинку, оскільки в новому році йому належить провести широко розрекламований бій з Олександром Усиком, якого ми з нетерпінням чекаємо", - сказав Воррен.