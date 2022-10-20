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Тайсон Ф’юрі: Хто такий Усик?

Сьогодні 19:25 127 0
Тайсон Ф’юрі: Хто такий Усик?
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Frank Warren.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) вирішив не проводити бій з чемпіоном WBA, WBO, IBA та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО), адже той побив бодибілдера.

Про це заявив сам Тайсон.

"Хто такий Усик? Ніхто не знав про нього, доки він не побив бодибілдера. Він був маленьким боксером важкої ваги, який нічого не міг зробити проти Джошуа. У той же час Чісора справді бився з Джошуа.

Я оцінюю Чісору так само високо, як і Усика.

Я буду готуватися так само серйозно до бою з Дереком, як і до будь-якого опонента на світі. Якщо я цього не робитиму, я виглядатиму повним ідіотом", - сказав Ф’юрі.

Бій Чісори та Ф’юрі відбудеться 3 грудня.

Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

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