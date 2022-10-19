Камбосос: Я пекельний суперник для будь-якого боксера легкої ваги

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) віддав усього себе у бою з Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це заявив сам боксер.

"У цьому поєдинку я віддав усього себе. У мене був фантастичний табір, немає жодних виправдань.

Після поразки у першому бою ми могли взяти кілька легких суперників, але вирішили піти на ризик.

Я вважаю, що з моєю швидкістю, моїм контрударом та розумною агресією, я - пекельний суперник для будь-якого бійця у легкому дивізіоні.

Думаю, мені треба відпочити. У мене було три великі бої за рік. Була війна з Теофімо Лопесом, і я двічі зустрічався Девіном Хейні.

Очевидно, що перший наш поєдинок не можна назвати війною, а ось реванш - так", - сказав Камбосос.