Камбосос: Я пекельний суперник для будь-якого боксера легкої ваги

Джерело - Boxing News 24.
Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) віддав усього себе у бою з Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
Про це заявив сам боксер.
"У цьому поєдинку я віддав усього себе. У мене був фантастичний табір, немає жодних виправдань.
Після поразки у першому бою ми могли взяти кілька легких суперників, але вирішили піти на ризик.
Я вважаю, що з моєю швидкістю, моїм контрударом та розумною агресією, я - пекельний суперник для будь-якого бійця у легкому дивізіоні.
Думаю, мені треба відпочити. У мене було три великі бої за рік. Була війна з Теофімо Лопесом, і я двічі зустрічався Девіном Хейні.
Очевидно, що перший наш поєдинок не можна назвати війною, а ось реванш - так", - сказав Камбосос.
Нагадаємо, Хейні переміг Камбососа і захистив звання абсолютного чемпіона світу.