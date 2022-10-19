Тейлор погодився на реванш з Кеттероллом

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBO Джош Тейлор (19-0, 13 KO) та перший претендент Джек Кеттеролл (26-1, 13 KO) проведуть другий бій 4 лютого у Великій Британії.

Про це повідомляє ESPN.

В лютому 2022 року Тейлор та Кеттеролл провели перший поєдинок, у якому Джош переміг роздільним рішенням суддів і захистив титули чемпіона в першій напівсередній вазі за версіями IBF, WBC, WBO та WBA.

Після попереднього бою Кетерролл стверджував, що результат є несправедливим і має відбутися реванш.