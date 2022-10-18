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Дружина Усика: Ми переможемо своєю силою та мужністю

Сьогодні 21:26 140 0
Катерина Усик висловилася щодо війни в Україні
Дружина Усика: Ми переможемо своєю силою та мужністю
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), поділилася думками про війну в Україні.

Відповідний пост вона написала в Інстаграмі.

"Кажуть, війни тривають стільки, скільки існують люди. Народ України щонайменше століття не знає спокійного життя через русню. Я ніколи не мріяла ненавидіти, я просто хотіла жити, працювати, читати книжки... Але зараз є лише ненависть. Вона справедлива, вистраждана віками. Як і наша любов до України. Ми переможемо своєю силою та мужністю. Слава Україні", - написала Усик.

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Допис, поширений UsykKaterina💙💛 (@usykkaterina)

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