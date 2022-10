Бій Ф’юрі та Чісори може відбутися на стадіоні Тоттенгема

Поєдинок Дерека Чісори (33-12, 23 КО) проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) відбудеться в Лондоні.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Очікується, що бій відбудеться 3 грудня на стадіоні Тоттенгем Готспур.

Транслятором поєдинку виступить ESPN+.

The Tyson Fury-Derek Chisora trilogy bout for the WBC heavyweight championship will take place at London's Tottenham Hotspur Stadium on Dec. 3, sources tell ESPN. Fight expected to be streamed on ESPN+ stateside. https://t.co/Jp0n16RcVW