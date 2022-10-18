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Шелестюк виставив на аукціон рукавичку з автографом Мейвезера

Сьогодні 04:00 238 0
Українець хоче зібрати велику суму для ЗСУ
Шелестюк виставив на аукціон рукавичку з автографом Мейвезера
#Тарас Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Український боксер, бронзовий призер Олімпіади 2012 року, Тарас Шелестюк має намір допомогти ЗСУ.

Про це повідомляє сам боксер.

Спортсмен виставив на аукціон рукавичку з підписом легендарного Флойда Мейвезера. За словами Тараса, він збирає гроші на квадрокоптери для українських військових, котрі захищають свою країну від російських окупантів.

"Продовжую збір коштів на квадрокоптери для України! Лот аукціону - боксерська рукавичка Everlast за підписом легендарного та непереможеного американського боксера Флойда Мейвезера. Також є сертифікат справжності (WY42676) від авторитетної компанії Beckett Authentication.

Рекорд Флойда Мейвезера - 50-0. Це легенда і один із найкращих боксерів в історії світового боксу. Цей автограф Майвезер залишив у 2022 році.

Стартова ціна - 30 000 грн. Крок - 2 000 грн. Аукціон завершиться 21 жовтня о 21:21", - зазначив Шелестюк.

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