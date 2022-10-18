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50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті

Сьогодні 12:33 846 0
Оксана Романова може потрапити до Національного реєстру рекордів України та Книги рекордів Гіннеса
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
#Оксана Романова

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня у Франкфурті відбудеться вечір професійного боксу, який організовує компанія Wasserman Boxing. В андеркарті шоу виступить українка Оксана Романова, яка проведе 6-раундовий бій з німкенею Білгенур Арас. Родзинка цієї історії - вік українки, яка майже вдвічі старше  своєї суперниці. Згідно даним Boxrec.com Оксані 50 років. Причому в українській боксерській тусовці є інформація, що насправді Романова навіть трохи старша. Автор цих рядків напряму зв’язався з досвіченої боксеркою і запитав, скільки ж їй років насправді, але Оксана відмовилася відповідати на це питання. 

В будь-якому випадку її професійна боксерська кар’єра унікальна. Розпочалася вона 26 жовтня 2001 року. За чутками, Оксані вже тоді було більше 30 років, тож на той час точно ніхто не міг прогнозувати, що вона буде продовжувати свої виходи в ринг і в 2022-му році. За цей час боксерка, яка проживає у Києві,  провела 44 боя. Виграла 10 поєдинків, з них два нокаутом. Програла 33 бої, з них 3 нокаутом. Один поєдинок не виявив переможця. Враховуємо, що більшість боїв Романова провела на виїзді і в деяких з них, напевно, свою роль зіграло сумнозвісне домашнє суддівство.   

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10 чемпіонських боїв

Але все одно в кар’єрі Оксани є декілька цифр, які викликають повагу. Вона 10 разів (!) билася за титул чемпіонки світу. Щоправда, всі 10 спроб виявилися… невдалими. Вперше шанс стати чемпіонкою світу українка не змогла реалізувати в 2003 році. Друга спроба була в 2005-му в датському Орхусі, третя в 2006 році. Четверта і п’ята в 2009 році, шоста в 2011-му, сьома і восьма - в 2012 роцу. Дев’ята в 2016 році, десята - в 2018 році. Причому дві останні спроби відбулися в німецькому Карлсруе і на кону боїв стояло відразу по 2 чемпіонських пояси. 

Виступи в 16 країнах

В чоловічому професійному боксі таких як Романова називають джорніменами. Це міцні професіонали, як приймають виклики більш сильного суперника і не дуже переймаються власним послужним списком. Географія проведення боїв досвіченої українки вражає: Оксана билася в 16 країнах світу. Найбільше всього поєдинків (13) провела в Німеччині, також були Данія  і Фінляндія (по 3 бої), Угорщина та Іспанія (по 2 бої), по 1 бою українка провела в Великобританії, Швейцарії, Франції, Австрії, Бельгії, Чехії, Туреччини та Сербії. Також в активі Романової 5 поєдинків на білорусі та 4 на росії (3). 

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Лише чотири бої Оксана провела в Україні (останній раз в андеркатрі чемпіонського бою Артема Далакяна в Києві в лютому 2020 року).   

Андердог

В поєдинку проти німкені Білгенур Арас Романова виступає у звичному для себе статусі андердога. Білгенур майже вдвічі молодша Оксани за віком (26 років проти 50), в її послужному списку 8 боїв та 7 перемог, причому 5 нокаутом, що є дуже високим коефіцієнтом нокаутів для жінок. Також Арас є улюбленцем місцевої публіки. З іншого боку, німкеня не проводила вже бої 15 місяців, тоді як українка останній раз виходила в ринг відносно недавно - 21 серпня в чеському Брно.

Навіть в такому поважному віці Романова способна приємно здивувати. В 2019 році в Москві 47-річна українка за очками перемогла Анну Левіну, і це була єдина поразка в професійній кар’єрі росіянки.  

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В 2016 році в німецькому Лейпцигу 44-річна боксерка в напруженому бою перемогла Пламену Димову і це також єдина поразка в кар’єрі болгарки. В 2009 році в Якутську 37-річна українка виграла у росіянки Марії Крівошапкіної, а в 2007 році на Туманному Альбіоні технічним нокаутом перемогла британку Шені Мартін. За великим рахунком, виходити в 50 років в ринг - це вже подвиг. По цьому показнику Оксана може потрапити як до Національного реєстру рекордів України так і до Книги рекордів Гіннеса. 

В рамках  шоу Wasserman Boxing  в ринг вийдуть талановита шведка Люсі Вайлдхарт, яка зустрінеться з італійкою Анджелою Канніццаро. Головним боєм шоу стане  поєдинок, на кону якого буде стояти титул чемпіона світу в напівважкій вазі між Леоном Банном і Падрейгом Маккрорі.   

Максим Розенко, Чемпіон 

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