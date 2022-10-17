Камбосос: Я знову стану чемпіоном

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший не завершуватиме кар'єру після двох поразок абсолютному чемпіону світу в легкій вазі американцю Девіну Хейні.

Про це розповів сам австралійський боксер.

"Я не знаю, скільки ще залишилося часу у Девіна в легкій вазі. Вважаю, що він може піднятися в перший напівсередній дивізіон. Це відчинить для нього нові двері.

Я вважаю себе все ще більшим іменем. Я показав у двох боях войовничий дух. Я програв поєдинок, але незабаром прийду в норму. Я знову стану чемпіоном. Це не кінець. Є ще кілька великих боїв для мене", - відзначив Камбосос.