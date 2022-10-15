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Хейні та Камбосос показали майже рівну вагу

Сьогодні 11:11 31 0
Боксери пройшли процедуру зважування
Хейні та Камбосос показали майже рівну вагу
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) та абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) провели офіційне зважування напередодні реваншу.

Боксери показали практично рівну вагу. Хейні зафіксував позначку 61,1 кг (134,81 фунтів) і виявився на 0,3 кг важчим за колишнього чемпіона (60,8 кг або 134,04 фунта).

Перед їхнім першим боєм австралієць вийшов за межі ліміту 135 фунтів. Камбососу довелося повернутися за дві години для повторного зважування, скинувши 0,4 кг.

Хейні проведе бій-реванш із Камбососом у ніч на 16 жовтня на арені Рода Лейвера у Мельбурні, Австралія.

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