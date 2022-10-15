Вайлдер: З такою вагою я можу рухатися і ухилятися

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) радий вазі, яку показав на зважування напередодні бою проти Роберта Хеленіуса (31-3, 20 КО).
Про це розповів сам американський боксер.
"Я почуваюся чудово. Це моя щаслива вага (97,3), я знову повернувся. Я готовий показати себе в суботу ввечері.
Я радий цій вазі. З такою вагою я можу рухатися, ухилятися, бачити всі удари, що летять у мене.
Так що я з нетерпінням чекаю, коли продемонструю це, і мільйони дивитимуться на наш бій", - сказав Вайлдер.
Хеленіус показав на вагах 114,9 кг. Бій пройде в ніч на 16 жовтня.
Нагадаємо, що на третій бій проти Ф’юрі у жовтні 2021-го Вайлдер виходив з вагою 108 кг.