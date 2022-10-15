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Вайлдер: З такою вагою я можу рухатися і ухилятися

Сьогодні 14:11 35 0
Деонтей Вайлдер прокоментував процедуру зважування
Вайлдер: З такою вагою я можу рухатися і ухилятися
#Роберт Хеленіус, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) радий вазі, яку показав на зважування напередодні бою проти Роберта Хеленіуса (31-3, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я почуваюся чудово. Це моя щаслива вага (97,3), я знову повернувся. Я готовий показати себе в суботу ввечері.

Я радий цій вазі. З такою вагою я можу рухатися, ухилятися, бачити всі удари, що летять у мене.

Так що я з нетерпінням чекаю, коли продемонструю це, і мільйони дивитимуться на наш бій", - сказав Вайлдер.

Хеленіус показав на вагах 114,9 кг. Бій пройде в ніч на 16 жовтня.

Нагадаємо, що на третій бій проти Ф’юрі у жовтні 2021-го Вайлдер виходив з вагою 108 кг.

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