Вайлдер: З такою вагою я можу рухатися і ухилятися

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) радий вазі, яку показав на зважування напередодні бою проти Роберта Хеленіуса (31-3, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я почуваюся чудово. Це моя щаслива вага (97,3), я знову повернувся. Я готовий показати себе в суботу ввечері.

Я радий цій вазі. З такою вагою я можу рухатися, ухилятися, бачити всі удари, що летять у мене.

Так що я з нетерпінням чекаю, коли продемонструю це, і мільйони дивитимуться на наш бій", - сказав Вайлдер.