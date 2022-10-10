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Ф’юрі: Чісора такий же небезпечний, як і Усик

Сьогодні 15:38 146 0
Ф’юрі прокоментував бій проти Чісори.
Ф’юрі: Чісора такий же небезпечний, як і Усик
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) оцінив можливий бій проти Дерека Чісори (33-12, 23 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

Актуально: Ф’юрі розпочав підготовку до наступного поєдинку

"На мою думку, Чісора щонайменше здобув нічию в поєдинку з Усиком. Тож я вважаю Чісору таким же небезпечним, як і Усика. Ви дивилися той бій? Це був дуже хороший бій, дуже близький, і я вважав, що Чісора заслуговував мінімум на нічию.

Я думаю, що менеджера Усика теж вважає, що була нічия, якщо я правильно пам’ятаю. Тож Чісора не слабак, а якщо ти не покажеш свій найкращий бокс, то Дерек переможе тебе", - сказав Ф’юрі.

Раніше бій Джошуа - Ф’юрі скасували.

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