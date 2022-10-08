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Клімас: Ломаченко готовий побитися з Хейні або Камбососом

Сьогодні 16:42 138 0
Егіс Клімас прокоментував потенційного суперника Ломаченка
Клімас: Ломаченко готовий побитися з Хейні або Камбососом
#Джордж Камбосос, #Клімас, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - isport.ua.

Василь Ломаченко може побитися з переможцем реваншу між абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні та Джорджем Камбососом.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас  у коментарі ESNEWS.

"Усе залежить від Хейні. Ми готові. Якщо Хейні переможе або Камбосос, ми готові битися з кимось із них. Я думаю, що Ломаченко переможе Девіна.

У боксі ніколи не може бути просто. Немає нічого легкого в цій грі. Завжди дуже важко. Фанати Ломаченка, продовжуйте стежити та дивитися. Цей хлопець видовищний і робить бої класними", - сказав Клімас.

29 жовтня Ломаченко проведе бій проти Джеймена Ортіса.

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