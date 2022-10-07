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Стівенсон: Ломаченко хоче титулів, його думки не зосереджені на мені

Сьогодні 10:20 158 0
29 жовтня Ломаченко проведе бій проти Джеймена Ортіса
Стівенсон: Ломаченко хоче титулів, його думки не зосереджені на мені
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) готовий провести бій з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 KO).

Про це він розповів порталу BoxingScene.

"Зрештою Ломаченко хоче отримати пояси. Його думки насправді не зосереджені на мені. Ви не можете звинувачувати мене, якщо він не захоче битися зі мною прямо зараз і піде дорогою Девіна Хейні. Мабуть, так зробити буде розумним кроком для нього. Я просто повинен сидіти склавши руки, і бути готовим, коли настане час", - сказав Стівенсон.

29 жовтня Ломаченко проведе бій проти Джеймена Ортіса.

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