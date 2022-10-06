Вайлдер: Під час третього бою з Ф’юрі почувався трохи млявим, важким

Боксер надважкої ваги Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) шкодує, що набрав незвичну для себе вагу перед третім боєм з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам американський боєць.

"Я почувався трохи млявим, трохи важким. Ви повинні зрозуміти, що я ніколи раніше не важив 108 кг. Але це був експеримент, який я хотів спробувати. Ми зробили все, що мали, щоб збільшити вагу.

Це досвід для мене. Єдиний спосіб стати мудрим — застосувати знання в житті. І ми отримали багато знань, і тепер ми знаємо, що робити, йдучи вперед", - сказав Вайлдер.