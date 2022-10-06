Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1613
Дніпро-1 - Вадуц - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 19:43 682
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 18:58 733
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:57 5737
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 483
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 8174
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8822 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 550
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 738
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 623
Прямі трансляції

Вайлдер: Під час третього бою з Ф’юрі почувався трохи млявим, важким

Сьогодні 20:37 158 0
Деонтей Вайлдер прокоментував третій бій проти Тайсона Ф’юрі
Вайлдер: Під час третього бою з Ф’юрі почувався трохи млявим, важким
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Боксер надважкої ваги Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) шкодує, що набрав незвичну для себе вагу перед третім боєм з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам американський боєць.

"Я почувався трохи млявим, трохи важким. Ви повинні зрозуміти, що я ніколи раніше не важив 108 кг. Але це був експеримент, який я хотів спробувати. Ми зробили все, що мали, щоб збільшити вагу. 

Це досвід для мене. Єдиний спосіб стати мудрим — застосувати знання в житті. І ми отримали багато знань, і тепер ми знаємо, що робити, йдучи вперед", - сказав Вайлдер.

Під час третього бою з Ф’юрі Вайлдер важив 107,9 кг.

15 жовтня Вайлдер проведе бій з Робертом Геленіусом (31-3-0, 20 КО).

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8822 1
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 31158
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 14327
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8174
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 5737
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 6401
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27804
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21097
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31295
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41789
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 45523
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21628