Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1613
Дніпро-1 - Вадуц - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 19:43 681
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 18:58 733
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:57 5737
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 483
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 8174
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8822 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 550
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 738
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 623
Прямі трансляції

Майже 500 тисяч гривень для ЗСУ було зібрано на 70-річчі тренера Кличків

Сьогодні 19:49 188 0
Завдяки лоту від Чемпіона в військові підрозділи відправлять квадрокоптер і тепловізор.
Майже 500 тисяч гривень для ЗСУ було зібрано на 70-річчі тренера Кличків
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

У Києві в Klitschko Expo в рамках ювілею тренера братів Кличків Володимира Золотарьова відбувся аукціон, збори з якого підуть на допомогу ЗСУ. Перший лот  - велика сувенірна боксерська рукавичка, на яку перед початком аукціону поставили автографи Віталій Кличко та Володимир Золотарьов в підсумку були продана за 200 тисяч гривень. Боротьба за лот була відчайдушною, адже стартова ціна складала 5000 гривень. В підсумку лот дістався  Артуру Палатному, який теж вчився азам боксу у Володимира Олексійовича, а зараз є керівником виконкому партії УДАР.  

 

Головний виклик для нашої країни - це перемога у війні і ми зробимо все, щоб вона прийшла якнайшвидше - так прокоментував свою перемогу в аукціоні Артур Палатний.  

Не менш цікавою була боротьба за другий лот - сувенірний м’яч з автографами гравців київського “Динамо”, який надав організатором аукціону наш проєкт. В боротьбу за цей лот включився навіть мер Києва Віталій Кличко, який пропонував придбати м’яч за 120 тисяч гривень. 

 

Але в підсумку лот дістався представникам компанії Secur Петру Івасюку та Артему Васиновичу, які надали для підрозділів ЗСУ квадрокоптер та тепловізор загальною вартістю 272 640 гривень. 

З початком війни ми швидко забезпечили постачання квадрокоптерів, тепловізорів, бронежилетів, рацій та інших девайсів, які допомагають нашим захисникам в обороні України, - розповів Артем Васинович. -  За понад 7 місяців війни ми на постійній основі допомагаємо ЗСУ та іншим військовим і волонтерам діставати потрібне обладнання та технології. 

А деякі працівники Secur приймають участь у обороні України на різних напрямках з лютого 2022 року і активно втілюють волонтерські ініціативи, - додав Петро Івасюк.  - Такими працівниками ми прямо зараз пишаємося більше, ніж нашим статусом лідера ринку в сегменті охоронних систем з 2012 року.  

Максим Розенко, Чемпіон

Фото Дениса Носова

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8174
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 6400
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8822 1
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 5737
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 31156
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 14327
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57214
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7404 7
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 52195 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31295
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28717
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31560 2