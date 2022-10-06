Майже 500 тисяч гривень для ЗСУ було зібрано на 70-річчі тренера Кличків

Завдяки лоту від Чемпіона в військові підрозділи відправлять квадрокоптер і тепловізор.

Джерело - Чемпіон.

У Києві в Klitschko Expo в рамках ювілею тренера братів Кличків Володимира Золотарьова відбувся аукціон, збори з якого підуть на допомогу ЗСУ. Перший лот - велика сувенірна боксерська рукавичка, на яку перед початком аукціону поставили автографи Віталій Кличко та Володимир Золотарьов в підсумку були продана за 200 тисяч гривень. Боротьба за лот була відчайдушною, адже стартова ціна складала 5000 гривень. В підсумку лот дістався Артуру Палатному, який теж вчився азам боксу у Володимира Олексійовича, а зараз є керівником виконкому партії УДАР.

Головний виклик для нашої країни - це перемога у війні і ми зробимо все, щоб вона прийшла якнайшвидше - так прокоментував свою перемогу в аукціоні Артур Палатний.

Не менш цікавою була боротьба за другий лот - сувенірний м’яч з автографами гравців київського “Динамо”, який надав організатором аукціону наш проєкт. В боротьбу за цей лот включився навіть мер Києва Віталій Кличко, який пропонував придбати м’яч за 120 тисяч гривень.

Але в підсумку лот дістався представникам компанії Secur Петру Івасюку та Артему Васиновичу, які надали для підрозділів ЗСУ квадрокоптер та тепловізор загальною вартістю 272 640 гривень.

З початком війни ми швидко забезпечили постачання квадрокоптерів, тепловізорів, бронежилетів, рацій та інших девайсів, які допомагають нашим захисникам в обороні України, - розповів Артем Васинович. - За понад 7 місяців війни ми на постійній основі допомагаємо ЗСУ та іншим військовим і волонтерам діставати потрібне обладнання та технології.

А деякі працівники Secur приймають участь у обороні України на різних напрямках з лютого 2022 року і активно втілюють волонтерські ініціативи, - додав Петро Івасюк. - Такими працівниками ми прямо зараз пишаємося більше, ніж нашим статусом лідера ринку в сегменті охоронних систем з 2012 року.

Максим Розенко, Чемпіон

Фото Дениса Носова