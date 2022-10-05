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Джошуа хоче провести наступний бій до кінця року

Сьогодні 19:14 295 0
Команда британського боксера хотіла б організувати його наступний поєдинок 17 грудня на Вемблі.
Джошуа хоче провести наступний бій до кінця року
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) розраховує провести ще один бій цього року.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Ми думаємо про дату та місце проведення наступного бою. Нам подобається дата - 17 грудня. Прекрасний варіант. Розглядаємо стадіон Вемблі. Чудова арена, але тільки з погляду розміру.

Ей Джей хоче бою. Він наполегливо тренується. 3 грудня ніколи не було ідеальною датою. Я говорив це мільйон разів. Ми хотіли 17 грудня. Вони сказали нам, що ні, єдиний спосіб отримати бій - це 3 грудня, і Ей Джей сказав, що готовий побитися цього дня.

Дайте йому трохи більше часу. Він все ще відновлюється після поразки у 12-раундовому поєдинку проти найкращого бійця незалежно від вагової категорії", - сказав Гірн.

 Раніше Гірн пояснив зрив бою Ф’юрі - Джошуа.

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