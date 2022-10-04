Довбищенко проведе бій зі спаринг-партнером Усика

Український надважковаговик Костянтин Добвищенко (9-10-1, 6 КО) проведе бій проти польського небитого проспекта Даміяна Книби (8-0, 5 КО).

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Поєдинок відбудеться цієї суботи, 8 жовтня, в польському місті Руда-Шльонська.

31-річний Довбищенко свій попередній поєдинок провів ще в листопаді 2021-го – поразка за підсумками 10 раундів французу Фаісалю Аррамі (20-8-1, 10 КО).

Книба, нагадаємо, є популярним спаринг-партнером у надважкому дивізіоні. Лише за останні декілька місяців Даміян спарингував з Усиком, Хеленіусом та Жангом.