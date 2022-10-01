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Чарр звинуватив Ф'юрі в затягуванні переговорів щодо бою

Сьогодні 13:11 187 0
Німецький суперважковаговик звернувся до чемпіона WBC
Чарр звинуватив Ф'юрі в затягуванні переговорів щодо бою
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports..

Німецький представник суперважкого дивізіону Мануель Чарр хоче провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Чарр.

"Містере Великий Жирафе, де папери? Ти не підписав. Ти граєшся так само, як і з Ентоні Джошуа. Я не розумію цього.

Ти наговорив дуже багато дурниць, хочеш побитися з двома хлопцями за один вечір. Відправ папери та дозволь цьому поєдинку відбутися.

Де угода? Я підписав, де твій підпис? Ми не отримали відповіді від Воррена, підпишіть угоду, надішліть мені документ. Я чекаю на вас", - заявив Чарр.

Раніше Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок із Мануелем Чарром, але також встановив для Ентоні Джошуа новий крайній термін для підписання контракту на бій.

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