Німецький представник суперважкого дивізіону Мануель Чарр хоче провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Чарр.

"Містере Великий Жирафе, де папери? Ти не підписав. Ти граєшся так само, як і з Ентоні Джошуа. Я не розумію цього.

Ти наговорив дуже багато дурниць, хочеш побитися з двома хлопцями за один вечір. Відправ папери та дозволь цьому поєдинку відбутися.

Де угода? Я підписав, де твій підпис? Ми не отримали відповіді від Воррена, підпишіть угоду, надішліть мені документ. Я чекаю на вас", - заявив Чарр.