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Хейні: Камбосос ще матиме змогу стати чемпіоном світу

Сьогодні 12:40 108 0
Хейні: Камбосос ще матиме змогу стати чемпіоном світу
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - BoxingScene.

Боксер Джордж Камбосос не повинен думати про завершення кар’єри, адже ще зможе в майбутньому поборотися за пояс.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні.

"Чесно кажучи, я думаю, що Камбосос ще має багато чого в запасі.

Я маю сумнів, що якщо він знову програє мені, то піде на пенсію. Просто йому зустрівся боєць, якого він не може перемогти. Це лише одна людина.

Попереду багато боїв. Джордж ще молодий і зможе в майбутньому поборотися за пояс.

Зрештою, він ще матиме змогу стати чемпіоном світу", - сказав Хейні.

Реванш має відбутися 15 жовтня.

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